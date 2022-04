Vitinha após a passagem ao Jamor: "Orgulho enorme poder fazer parte deste grupo"

Vitinha, no FC Porto-Sporting

Médio do FC Porto recorreu às redes sociais para deixar mensagem, após triunfo por 1-0 diante do Sporting, na segunda mão das meias finais da Taça de Portugal

O FC Porto carimbou mais um objetivo importante na temporada, ao eliminar o Sporting e apurar-se para a final da Taça de Portugal. Vitinha, desta vez, não marcou nem assistiu, mas deixou mensagem nas redes sociais.

"Que noite a de ontem É um orgulho enorme poder fazer parte deste grupo e desta Família Portista. Sempre Juntos! Já se vê o Jamor", escreveu o internacional português, na sua conta de Twitter.

Agora, na final, o FC Porto medirá forças com o Tondela, no regresso do jogo decisivo da Taça ao Jamor, depois de dois anos em Coimbra.