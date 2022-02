Vitinha: "Agora sexta-feira vamos encher o Dragão para o clássico"

Médio recorreu às redes sociais após o triunfo do FC Porto em Arouca.

Vitinha abriu no domingo o marcador para o Porto em Arouca, com um golaço, aos 54 minutos, numa partida que o emblema azul e branco triunfou por 2-0, mantendo para seis os pontos de diferença para o Sporting, que também ganhou por 2-0 e que defronta na próxima jornada, no Estádio do Dragão.

O médio dos "dragões" recorreu às redes sociais para fazer um pedido aos adeptos: encher o estádio no clássico de sexta-feira.

"Três pontos num campo muito difícil. Um orgulho enorme nesta equipa e em vocês! É bom marcar, mas ótimo mesmo é ganhar. Agora sexta vamos encher o Dragão para o Clássico", escreveu.