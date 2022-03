Vitinha admite "cansaço" no FC Porto-Lyon e repara: "Se o árbitro tirou através do VAR..."

Declarações do médio do FC Porto em reação à derrota, por 0-1, contra o Lyon, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, realizado no Estádio do Dragão

Reação: "Houve oportunidades para os dois lados, concentrámo-nos em nós próprios, criámos oportunidades suficientes para sair daqui com outro resultado. Fizemos por isso. Infelizmente não conseguimos, talvez não tenha sido o nosso dia, com um penálti tirado pelo VAR [a envolver Paquetá] e com um golo anulado [a Mbemba]. Deixámos tudo em campo e há uma segunda mão para resolver a eliminatória."

Argumentos para dar a volta: "Temos muitos argumentos para ganhar ao Lyon."

Penálti anulado: "Se o árbitro tirou através do VAR, é porque achou que era a melhor decisão. "A arbitragem nunca pode ser protagonista. Não me compete a mim dizer se foi bem ou mal decidido. O árbitro, com certeza teve todas condições para decidir bem. Ainda não vi o lance - só vi no momento - para dizer se decidiu bem ou não, mas não vou estar a comentar isso. Se o árbitro reverteu através do VAR, é porque achou que era a melhor decisão."

Como é que fica o espírito da equipa depois desta derrota: "Fica normal, não vamos levar para o campeonato esta frustração de não conseguirmos ganhar. Agora, é recuperar bem e preparar o jogo do Tondela e é para ganhar."

Menor descanso que o adversário: "O cansaço existe, não vamos negar, mas não vamos usar como desculpa. É o custo de estar em todas as competições e trabalhar para ganhar em todos jogos. É difícil. Temos de fazer o máximo para recuperar bem e temos profissionais que nos recuperam da melhor maneira para estar prontos a ganhar."