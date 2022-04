Vitinha recebeu os prémios de Médio e Jogador do Mês da Liga Portugal Bwin

Vitinha conquistou os prémios de Médio e Jogador do Mês da Liga Bwin, depois de somar um total de 29,63% e 23,81%, respetivamente, dos votos dos treinadores principais da prova. Na votação para Jogador do Mês, recorde-se, superou a concorrência de Mehdi Taremi e Islam Slimani

Na hora de receber as distinções, o jogador do FC Porto optou por destacar o peso do coletivo nos prémios individuais. "É muito bom poder ganhar novamente estes prémios. Fico agradecido a quem votou, neste caso aos treinadores. Quero agradecer principalmente à equipa, que me ajuda todos os dias para podermos alcançar estes resultados e, consequentemente, estes prémios individuais",

"Acho que não há como negar, está a correr muito bem, tanto a nível individual como coletivo. Estou a viver o sonho, sem dúvida, e só quero terminar a temporada da melhor forma", concluiu, referindo-se ao que tem sido a temporada de 2021/22.