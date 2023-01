Virada de 2020 guia o desafio do FC Porto na Liga Bwin

FC Porto terminou a primeira volta em terceiro, mas já foi campeão a partir de uma diferença maior

A viragem da primeira para a segunda volta é um ponto simbólico que convida a algumas análises. Neste sentido, fica claro que o FC Porto, na luta pela revalidação do título de campeão, tem pela frente um desafio inédito na era de Sérgio Conceição, mas de certa forma equiparável a outro que ultrapassou.

Em campeonatos disputados a 18 equipas, é a primeira vez desde 2001/02 que os dragões iniciam a segunda volta no terceiro posto, sendo que atualmente o Braga é segundo com mais um ponto e o Benfica lidera com cinco de avanço. No entanto, em 2019/20, os azuis e brancos terminaram o campeonato em festa depois de terem anulado um atraso de sete pontos para os encarnados, ainda que, nessa altura, não houvesse outra equipa a separá-los. Em todo o caso, essa temporada, marcada pela interrupção forçada pela pandemia, será o melhor exemplo para guiar a esperança do FC Porto, que até há pouco tempo estava a sete pontos do Benfica.

É a primeira vez na era Conceição que o FC Porto encerra a primeira volta no terceiro posto. Exemplo anterior, com 18 equipas, remonta a 2001/02

No que concerne às seis épocas de Conceição no Dragão, esta primeira volta foi ligeiramente melhor do que a de 2020/21, a menos bem sucedida desse período. Em ambas o registo é de 39 pontos, mas o saldo de goleador é melhor na temporada atual: 41-39 em golos marcados e 11-17 nos sofridos. Tanto a nível ofensivo como defensivo, os registos atuais são os terceiros melhores desde 2017/18, mas o problema deste percurso tem sido sobretudo a inconsistência nos resultados, numa situação Conceição admitiu ser "anormal".

No caminho para o título em 2019/20, os dragões arrancaram para a segunda metade do campeonato a sete pontos do Benfica, que atualmente leva cinco de vantagem. No entanto, ainda há o Braga pelo meio.

O mesmo FC Porto que venceu Braga e Sporting em casa de forma esclarecedora (4-1 e 3-0, respetivamente), foi o que perdeu por 1-3 em casa do Rio Ave e deixou fugir dois pontos (1-1) frente ao Santa Clara, depois de ter marcado logo no arranque do jogo. Em casa, o trajeto foi quase perfeito, à exceção do desaire (0-1) com o Benfica e essa dicotomia com as deslocações também sido alvo de análise. A comparação com a última época também mostra um desnível, mas aí falamos de um percurso "excecional" nas palavras do treinador.

Certo é que, se quiser ser bicampeão, o FC Porto está desafiado a superar a primeira volta, além de esperar pelo que não está no seu controlo: os resultados de Benfica e Braga. Os dragões só dependem de si para ultrapassarem os arsenalistas, mas precisam, no mínimo, de mais um deslize dos encarnados para os terem ao alcance.