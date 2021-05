Villas-Boas: "Vimos o FC Porto brilhar na Europa este ano. Sofri isso na pele"

André Villas-Boas apresentou esta segunda-feira a Associação Race for Good, para apoiar causas de cariz social e humanitário, e não passou ao lado de diversos temas da atualidade futebolística, a um dia de se assinalarem 10 anos sobre a conquista da Liga Europa pelo "seu" FC Porto, em 2010/11.

Uma década após a conquista da Liga Europa no FC Porto: "Sobre os 10 anos da Liga Europa amanhã, já vou estar em formato Rali de Portugal, com os reconhecimentos, mas é uma data muito especial para mim, todas estas celebrações ligadas aos 10 anos dos quatro títulos do FC porto tocam-me emocionalmente, aos quais estou vincado para a eternidade. Foi o ano com mais sucesso da minha carreira, brilhámos a todos os níveis nessa competição, Dublin tem um significado especial para mim, para todos os portistas, é uma data que guardo bem na memória. Não preciso do calendário para me lmebrar, 18 de maio é algo inesquecível. Tentarei amanhã, durante os reconhecimentos do Rali, chegar ao povo portista com a celebração desta data."

Equipas portuguesas podem voltar a ganhar uma prova europeia? "Passaram 10 anos sobre a última vitória europeia, mas vimos o FC Porto brilhar nas provas europeias este ano, nas quais eu sofri na pele [ao leme do Marselha]. O FC Porto equipa-se bem, as equipas portuguesas podem sempre conquistar troféus. É por isso que o FC Porto é o clube português com mais troféus europeus, tem um palmarés com um número importante de títulos. Não digo irrepetível, não acontece todos os anos porque o futebol está desequilibrado financeiramente, mas há sempre surpresas. O Villarreal está na final da Liga Europa, por exemplo, uma equipa que eliminámos nessa conquista da Liga Europa. Possível é sempre."