Antigo treinador dos dragões lembrou a conquista do troféu em 2010.

André Villas-Boas recorreu esta segunda-feira às redes sociais para assinalar a conquista da Supertaça em 2010/11, no início de uma temporada em cheio ao comando do FC Porto, com a conquista também de campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa.

"Grito de revolta. 07/08/2010. Boa sorte para a Supertaça", escreveu o antigo treinador dos dragões nas redes sociais.

Golos de Rolando e Falcao deram o triunfo ao FC Porto frente ao Benfica (2-0) em Aveiro, o mesmo palco que acolhe o clássico de quarta-feira, com início às 20h45.