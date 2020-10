Villas-Boas reage ao embate com o FC Porto: "Vai ser difícil para mim"

Treinador do Marselha reagiu ao sorteio da Champions.

André Villas-Boas, treinador do Marselha, reagiu esta quinta-feira ao sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que colocou a equipa francesa no grupo C, juntamente com FC Porto, Manchester City e Olympiacos.

Sobre o duelo com os dragões, "clube do coração", o técnico português admite que "vai ser difícil" a título pessoal.

"E aqui estamos de novo na Champions League, todos os esforços que fizemos na época passada para chegar a este momento e iniciar esta maravilhosa competição. Aqui vamos nós! Foi com grande emoção que vi o sorteio. Porto, Olympiacos, Manchester City. Uma mistura de felicidade e tristeza. Vou voltar à minha cidade e ao meu clube do coração e vai ser difícil para mim pessoalmente, mas estamos entre as equipas de elite, habituadas a ganhar troféus e é um prazer jogar a fase de grupos contra eles e os seus grandes treinadores Sérgio Conceição, Pedro Martins e Pep Guardiola", assinalou Villas-Boas na sua conta do Instagram.