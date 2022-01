Villas-Boas presta homenagem a Lima Pereira: "Estarei sempre em dívida contigo"

Ex-técnico portista expressou sentida mensagem pelo falecimento de uma figura do universo azul e branco

Entristecido pela morte de Lima Pereira, o treinador André Villas-Boas, que esteve no funeral do ex-internacional português, prestou uma homenagem pública à influência do antigo campeão europeu pelo FC Porto na carreira de treinador e salientou o contributo prestado pelo ex-jogador em prol do clube portista.

"Meu querido Lima Pereira, descansa em paz. De ti obtive os melhores ensinamentos. Partilhámos viagens, rascunhos, treinos, observações e memórias. Deste-me asas para voar e ao teu lado cresci. A tua generosidade é difícil de quantificar. Estarei sempre em dívida contigo. Para a eternidade fica o teu amor, esforço e suor pelo F.C. Porto, mas acima de tudo a tua essência. Uma lição para todos. Obrigado", escreveu Villas-Boas, na rede social Instagram.

Lima Pereira, que ergueu a Taça dos Campeões Europeus em 1987, morreu no passado sábado, aos 69 anos, vítima de doença prolongada, tendo o funeral sido realizado este segunda-feira, ao qual se deslocaram diversas figuras do futebol.

Antigo defesa-central, foi pelos FC Porto, após iniciar carreira no Varzim, que alcançou grande notoriedade: soomou mais de 250 jogos de azul e branco e integrou a mítica equipa que conquistou a Supertaça Europeia e a Taça Intercontinental, além da Taça dos Campeões Europeus.

Lima Pereira conquistou ainda quatro campeonatos, duas Taças de Portugal e três Supertaças. Pela Seleção, atuou em 20 partidas, quatro das quais no Europeu de 1984, em que Portugal atingiu as meias-finais. Em março de 2006, Lima Pereira sofreu um acidente vascular cerebral, o que debilitou a saúde do ex-jogador.