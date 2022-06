Villas-Boas lembra FC Porto em quadra de São João: "Nada anima tanto a cidade..."

No Dia de São João, André Villas-Boas, antigo treinador do FC Porto, escreveu uma quadra e dedicou algumas palavras ao clube azul e branco.

Através das redes sociais, André Villas-Boas, treinador que passou pelo FC Porto e é um portista confesso, desejou um bom São João aos seus seguidores e escreveu uma quadra, algo típico desta festa. E não esquece o clube azul e branco.

Ora leia:

"Numa festa de tradições,

Bailamos pela calçada!

Animam-se os foliões

Até de madrugada!



Entre alho-porro e erva cidreira

Vai o povo até ao morro.

Por entre saltos de fogueira,

No meu São João do Porto!



"Meu Porto onde a eterna mocidade"

Ecoa sobre o Covil do Dragão.

Nada anima tanto a cidade,

Como o seu Porto campeão!



Bom São João a todos"

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por André Villas-Boas (@officialandrevillasboas)