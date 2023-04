Villas-Boas junta-se aos festejos do FC Porto: "Tantas vitórias no Covil do Dragão"

Antigo treinador dos dragões partilhou imagens da festa dos jogadores portistas e de Sérgio Conceição.

O FC Porto venceu o Benfica esta sexta-feira por 2-1 no Estádio da Luz, num clássico relativo à 27.ª jornada da Liga Bwin.

André Villas-Boas, antigo treinador dos dragões, reagiu à vitória portista no clássico com duas partilhas nas "histórias" do Instagram, em que acompanhou imagens da festa dos jogadores e de Sérgio Conceição com as mensagens: "Indomáveis por natureza. Tantas vitórias no Covil do Dragão".

Ora veja: