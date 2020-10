Villas-Boas e os duelos com o FC Porto: "Preferia a jornada dupla com o Olympiacos"

O técnico do Marselha gostou do calendário da Champions, só não queria a jornada dupla com os dragões...

Numa entrevista publicada no domingo pela agência noticiosa "France Presse", André Villas-Boas abordou vários temas, entre os quais, inevitavelmente, o reencontro com o FC Porto na Liga dos Campeões.

"Conheço-os bem, é uma vantagem, mas espero observar um pouco melhor a nova equipa", disse o treinador do Marselha, com a garantia de que iria começar já pelo clássico com o Sporting, em que os azuis e brancos empataram (2-2).

"Saíram jogadores importantes, como o Alex Telles e o Danilo, mas os reforços também são bons. É um clube habituado a ganhar", acrescentou o antigo treinador dos dragões, que também ficou agradado com o calendário da fase de grupos, à exceção de uma coisa:

"Não nos podemos lamentar depois de termos saído do pote quatro. O calendário é bastante bom para nós, deu-se aquilo que eu queria, jogar com o Manchester City no final. Mas preferia jogar a jornada dupla com o Olympiacos, em vez do FC Porto, porque será complicado", projetou André, convicto de que o Marselha "pode competir neste grupo". "Gosto de fixar objetivos elevados. Sonhávamos com esta competição e vamos tentar atingir os oitavos de final", acrescentou.