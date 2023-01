Villas-Boas deu os parabéns a Sérgio Conceição pelo recorde de vitórias no FC Porto

Sérgio Conceição superou José Maria Pedroto como treinador com mais vitórias no comando ao FC Porto, ao somar a 216.ª, e recebeu os parabéns de André Villas-Boas, antigo técnico dos dragões.

"Uma vida de vitórias ao serviço do FC Porto. Parabéns, Sérgio Conceição". Foi com esta mensagem que André Villas-Boas, antigo treinador dos azuis e brancos, felicitou o atual técnico que, na quarta-feira, superou José Maria Pedroto como treinador com mais vitórias no comando ao FC Porto, ao somar a 216.ª na receção ao Arouca, para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por André Villas-Boas (@officialandrevillasboas)

Sérgio Conceição consumou o 216.º triunfo ao 300.º jogo em todas as provas à frente do FC Porto, que orienta desde 2017/18, superando o recorde (215) fixado por José Maria Pedroto em 322. Regista ainda 45 empates e 39 derrotas, por entre 661 golos marcados e 246 sofridos, para um aproveitamento de 72% de êxitos.

O já falecido José Maria Pedroto, que também jogou no FC Porto, registou 215 êxitos (66,8% de taxa de sucesso), 60 empates e 47 desaires nas três passagens como técnico (1966-1969, 1976-1980 e 1982-1983), com 722 tentos anotados e 253 sofridos.

O pódio de treinadores mais vitoriosos dos dragões fecha com Artur Jorge (187 triunfos em 255 jogos), seguindo-se Jesualdo Ferreira, Fernando Santos, José Mourinho, o inglês Bobby Robson, o luso-húngaro Mihály Siska, António Oliveira e Vítor Pereira no top 10.