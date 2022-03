Através das redes sociais, o antigo treinador do FC Porto desejou as melhoras ao presidente portista, que está infetado com covid-19.

Pouco depois de ser noticiado que Pinto da Costa, presidente do FC Porto, está infetado com covid-19, André Villas-Boas, antigo treinador dos dragões, recorreu à rede social Instagram para deixar uma mensagem de força e de rápidas melhoras ao dirigente.

Pinto da Costa está assintomático e em isolamento.