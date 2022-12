Villas-Boas dá os parabéns a Pinto da Costa com poema de Fernando Pessoa

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, celebra esta quarta-feira o 85º aniversário

Ainda tinham passado poucos minutos desde o início desta quarta-feira, 28 de dezembro, quanfo surgiu a publicação de André Villas-Boas nas redes sociais a dar os parabéns a Pinto da Costa, que hoje cumpre 85 anos.

"Parabéns Presidente Pinto da Costa pelo seu 85º aniversário", pode ler-se num post que inclui ainda um poema de Fernando Pessoa.

"Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.

Deus quis que a terra fosse toda uma,

Que o mar unisse, já não separasse.

Sagrou-te, e foste desvendando a espuma.



E a orla branca foi de ilha em continente,

Clareou, correndo, até ao fim do mundo,

E viu-se a terra inteira, de repente,

Surgir, redonda, do azul profundo..."

Campeonato, Taça de Portugal e Supertaça foram os títulos conquistados pelo FC Porto em 2022 e é ainda com o sabor da conquista dessa tripleta nacional bem presente que Jorge Nuno Pinto da Costa celebra, esta quarta-feira, mais um aniversário. No caso, o 85.º, numa altura em que o líder da nação azul e branca caminha a passos largos para o 41.º ano no comando dos destinos do clube que lhe preenche o coração.