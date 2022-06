Villas-Boas "bastante agradado e aliviado" com a continuidade de Conceição no FC Porto

Treinador e adepto confesso do FC Porto elogia Sérgio Conceição.

André Villas-Boas diz-se "bastante agradado" com a continuidade de Sérgio Conceição no comando técnico do FC Porto. O ex-técnico dos dragões elogia o companheiro de profissão e atribui-lhe muito mérito nas recentes conquistas.

"Claro que concordo [com a continuidade], estou bastante agradado e aliviado que assim seja. O Sérgio é um grande vencedor e o obreiro destes títulos, juntamente com a estrutura e os jogadores. Tem uma visão vincada e um estilo próprio e que alimenta o portismo que há nele e que tem presente, o que o torna um líder único e de referência para o FC Porto. Dentro desse estilo tem conseguido muito sucesso e é o que transmite aos jogadores de forma apaixonada. Reflete o amor que tem pelo clube e pelo FC Porto", comentou durante um evento promovido pelo piloto Miguel Oliveira, em Almada.

Sobre a possibilidade de tentar ser presidente dos azuis e brancos, pediu "tempo". "Vamos ver, cada coisa a seu tempo, mas nunca escondi essa ambição. Não a preciso de renovar", adiantou, em declarações à Sport TV.