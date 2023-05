Villas-Boas assinala conquista da Liga Europa 2010/11: "12 anos desta máquina trituradora"

Onze titular do FC Porto na final da Liga Europa 2010/11, frente ao Braga

Obreiro da conquista do FC Porto recordou o discurso de agradecimento a Pinto da Costa nos Dragões de Ouro de 2011

Foi há 12 anos que o FC Porto conquistou a Liga Europa frente ao Braga, com um triunfo por 1-0, em Dublin. Radamel Falcao foi o autor do golo da vitória e André Villas-Boas o obreiro do feito.

Esta quinta-feira, o treinador recorreu às redes sociais para recordar a conquista, lembrando um excerto do discurso de agradecimento a Pinto da Costa na gala dos Dragões de Ouro de 2011, quando recebeu o troféu de Treinador do Ano.

"Apoiados no talento e na sabedoria de cada um, avançámos. No dilúvio, na neve, no inferno e na catedral triunfámos. Deram tudo por nós esses atletas! Transpirados mas sempre inspirados, criativos e livres, encontraram sempre o caminho certo. E ganhamos! Muito! dirão alguns; Pouco! dirão outros!", recordou, deixando ainda mais uma frase, na qual apelidou a equipa de "máquina trituradora":

"12 anos desta máquina trituradora", concluiu.

