Villas-Boas antes do FC Porto: "Talvez seja bom voltar do sonho europeu..."

Declarações do treinador do Marselha na antevisão ao duelo da quarta jornada da Liga dos Campeões.

19 dias sem jogar: "Duro para nós preparar a competição. Na primeira volta, o adiamento antes podia ajudar, porque vínhamos de uma série de jogos, essa pausa fez bem à cabeça e fisicamente. Esta não, porque queríamos dar confiança a quem não a tem, experimentar coisas no jogo com o Nice e porque ter dois jogos em atraso tiram verdade à competição. Se os tivéssemos jogado e ganho, seríamos líderes [em igualdade com o PSG]".

Pensamento na Liga Europa: "Já é duro e difícil se pensarmos na campanha europeia de 2018. Tínhamos um sonho e estamos nesta situação duríssima. Então não quero pensar muito à frente. Este já é o primeiro match-point, temos de conseguir o resultado de qualquer forma. Vamos ver. Talvez seja bom voltar do sonho europeu para nos concentrarmos na Ligue 1, há risco de atropelamento de calendários, de sobrecarga de jogos, dispersar atenções".

FC Porto: "Esperamos o FC Porto como se apresentou no Dragão, os mesmos jogadores. Segundo ponto, o nosso primeiro desafio é bater o FC Porto onde eles são muito bons: vontade e aspeto motivacional de uma equipa prestes a qualificar-se. No Dragão tivemos mais posse de bola e o público ter-nos-ia ajudado, porque não gosta de ver isso. Bolas paradas também para rever. O que tivemos no Dragão foi bola, mas não hipóteses de rematar. O 4x4x2 do FC Porto também funciona bem".