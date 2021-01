Villas-Boas aborda o FC Porto de Conceição e recorda lance: "Não sei se eu teria gostado..."

André Villas-Boas, treinador do Marselha, fala em exclusivo a O JOGO sobre o atual FC Porto, com palavras de elogio para Sérgio Conceição.

"É preciso ser-se pragmático e continuar a ganhar, para depois virem as exibições com mais algum nível. Nessa altura defendi-me dessa forma e penso que terá acontecido o mesmo ao Sérgio"

Jogou duas vezes com o FC Porto esta temporada e sofreu duas derrotas. Qual é a principal qualidade da equipa de Sérgio Conceição?

-Penso que o melhor elogio que eu posso fazer à equipa técnica atual, aos jogadores do FC Porto, é sublinhar a atitude competitiva única e singular, que é a sua principal arma. É um detalhe que eu aprecio e que marca muito a equipa do Sérgio Conceição e pode ser precisamente o reflexo do que ele é enquanto líder e do que são os seus jogadores enquanto liderados por ele. Aliás, há um bom exemplo disso no jogo em Marselha: em inferioridade numérica e em vantagem no resultado, não sei se uma equipa minha tinha acelerado para apanhar a bola que saiu para lançá-la o mais rápido possível, e que na sequência disso ganhasse um penálti e uma expulsão de um jogador da equipa adversária. Não sei se eu, nessa altura, a ganhar 1-0, em campo adverso, com um a menos, teria gostado que o meu jogador tivesse acelerado para buscar a bola.