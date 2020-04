Vieri espantado com Sérgio Conceição: "Tens cinco filhos e todos homens?"

Vieri convocou Sérgio Conceição para um direto no Instagram

Christian Vieri convocou Sérgio Conceição para um direto no Instagram. O antigo avançado, colega do treinador português no Inter de Milão, começou por saudar Sérgio e fazer as perguntas da praxe. "Como estás? E os teus quatro filhos homens?", questionou. "Quatro? São cinco", corrigiu Conceição. "Cinco? Já tens cinco filhos? E todos homens", devolveu o ex-goleador, com espanto, enquanto o portista se ria e começava as apresentações.

"O Sérgio tem 23, o Rodrigo tem 20 e joga na equipa B do Benfica...", sendo prontamente interrompido pela cara de surpresa de Vieri. Sérgio lá continuou, passando por Moisés, de 20 anos, Francisco, 17 anos (joga nos juniores do FC Porto) até chegar a José, de cinco anos. "Já tem cinco anos? Como o tempo passa", concluiu a antiga estrela da Squadra Azzurra.

No resto a conversa não teve temas particularmente novos. A ideia foi, sobretudo, deixar uma mensagem de esperança para este momento complicado. "É importante falar com pessoas como tu ou Fabio Cannavaro. Foste um dos grandes do Calcio. E Itália, Espanha, Estados Unidos não estão num momento fácil com este vírus. É importante alertar as pessoas e deixar uma mensagem forte vinda de pessoas como tu", explicou Conceição, que respondeu depois a duas ou três questões do amigo.

"Sou treinador há 10 anos. Mas os jogadores estão sempre em evolução. Temos muita gente a fazer um trabalho incrível: médicos, nutrição...Trabalho físico no FC Portio? Depende... Mudo a intensidade em função dos jogos que temos. A minha equipa técnica é muito preparada. Estamos juntos desde o início", relatou.

"Cheguei ao FC Porto há três anos, num momento difícil, sem títulos há quatro anos. Conseguimos ganhar. Estamos há três anos em fair-play financeiro e temos restrições que não são fáceis. Na Europa fizemos duas excelentes Ligas dos Campeões. Agora somos líderes outra vez", enumerou.