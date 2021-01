Vice-presidente do Grémio sobre o futuro de Pepê: "Essas coisas mexem com uma pessoa"

Paulo Luz, vice-presidente do Grémio, abordou a saída de Pepê e o interesse do FC Porto no jovem jogador de 23 anos

O interesse do FC Porto em Pepê continua também a ser notícia na imprensa brasileira, agora com a informação de que o negócio está encaminhado para o próximo mercado de verão, tal como O JOGO já tinha adiantado. Foi isso isso mesmo que disse Paulo Luz, vice-presidente do Grémio, num podcast dedicado a adeptos do clube.

"De uma forma muito pragmática: as conversas continuam. Estão em andamento, estão mais próximas, mas um negócio internacional desse vulto, que envolve o Grémio, o atleta, os empresários e um terceiro interessado, que é lá o clube de Foz de Iguaçu e o FC Porto, que é o clube mais interessado neste momento, tem muitas variáveis", começou por dizer, antes de acrescentar de forma mais concreta que "as conversas estão bem encaminhadas, as situações estão mais próximas, mas ainda não temos nada fechada".

"Num negócio desse porte, só se pode considerar concretizado quando os contratos estiveram formalizados e assinados.", disse ainda o dirigente do Grémio

Pepê leva 14 golos em 51 jogos pelo clube de Porto Alegre, mas nas últimas semanas tem sido notícia a quebra de rendimento do extremo de 23 anos. "O Pepê é um jogador extraordinário e será de extrema valia para nós, porque fica connosco até junho e será de grande utilidade", disse, confirmando que o jogador continuará no Brasil nos próximos meses.

"O jogador tem esses altos e baixos na carreira, porque o Pepê, por ser muito "fominha", jogou todos os jogos que tivemos nesse segundo semestres [de 2020] e nesse início de ano [2021]. É uma coisa natural e temos a convição que mais à frente vai retomar o ritmo dele. É um menino de 23 anos, que vai fazer 24, e estas coisas são desafios profissionais. Ele também está na iminência de saber que vai para uma outra terra, um outro continente, uma outra cultura e essas coisas mexem com a pessoa", disse ainda sobre o rendimento de Pepê.

"Além disso, há a expectativa e a ansiedade, por também é uma realização profissional e que lhe permitirá ter autonomia financeira. Então, temos de ter compreensão nesse momento e superá-lo. No momento em que ele sair daqui e se concretizar, vai sair muito bem", concluiu Paulo Luz