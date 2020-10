Vice-presidente do Grémio sobre alvo do FC Porto: "É inegociável"

Pepê marcou o golo do Grémio no empate com o Internacional.

Paulo Luz, vice-presidente do Grémio, falou ontem, sábado, após o empate, 1-1, com o Internacional, sobre o interesse do FC Porto em Pepê, que marcou o golo do emblema tricolor, e da alegada saída do jogador para os azuis e brancos.

"Fazem 60 dias que nos desfizemos do Everton [Cebolinha, para o Benfica]. Vou reiterar as palavras do presidente: neste momento ele [Pepê] é inegociável, pois é fundamental para a equipa", atirou, remetendo qualquer decisão sobre saídas para o próximo ano.

"Qualquer situação nova, vamos analisar a partir de 2021", concluiu.

De recordar que Pepê deixou, após o jogo de sábado, uma mensagem que soa a despedida.