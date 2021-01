Vice do Grémio fala em "conversa fiada" e insiste: "Queremos o Pepê até ao fim da época no Brasil"

Paulo Luz, vice-presidente do clube de Porto Alegre, garante que ainda não chegou qualquer proposta oficial pelo avançado, alvo do FC Porto

Depois de Renato Gaúcho, treinador do Grémio, ter deixado alguns reparos ao empresário de Pepê, foi a vez de Paulo Luz, vice-presidente do clube, fazer o ponto da situação, com vários avisos pelo meio.

O extremo brasileiro é alvo do FC Porto, que já o tentou contratar em outubro, mas o emblema de Porto Alegre voltou a afirmar que ainda não recebeu qualquer proposta formal e tem o desejo de contar com a figura da equipa até ao final da época no Brasil: o Brasileirão termina a 24 de fevereiro, e a Taça, cuja final a duas mãos será disputada com o Palmeiras, ainda não tem datas acertadas.

Os clubes portugueses têm até ao dia 1 de fevereiro para inscrever jogadores nesta janela de transferências.

Novidades sobre Pepê: "Ficamos satisfeitos, o Grémio tem um plantel cobiçado por grandes clubes europeus. Demonstra o acerto da nossa política de futebol. Por outro lado, temos de ter muita tranquilidade neste momento, estamos a falar de jogadores que têm contrato com o clube. Pelo que estamos a ver, de forma muito franca e objetiva, é muita conversa fiada. Não há nada de proposta forma oficial, o nosso interesse é manter estes jogadores para encerrar o campeonato brasileiro e também tê-los para a Copa do Brasil. Há variáveis que controlamos e outras que podemos perder o controlo. Tem de haver bom senso. Faço um apelo, não só ao empresário do Pepê mas a todos os empresários. Num momento como este, num ano que teremos Jogos Olímpicos, num ano em que teremos eliminatórias, um jovem com este talento...que tenham o maior respeito e consideração para que ele tenha o melhor desempenho em campo, porque isso pode levá-lo à seleção, aos Jogos Olímpicos, pode ajudar-nos a ganhar a Copa do Brasil, só traz benefícios para o próprio atleta, para os seus empresários e também para o clube."

Há pressão do empresário para que seja vendido, isso incomoda? "Não nos incomoda, somos experientes e sabemos que estas coisas são assim. Há um interesse do empresário, há diálogos, mas o que tem de acontecer é haver uma proposta oficial. Tenho falado todos os dias com o presidente e não há absolutamente nada, não há um contacto formal de qualquer clube europeu neste momento. O que nos é transmitido é um interesse que respeitamos, mas este é o cuidado que temos de ter, no sentido de não criar problemas internos para que o jogador tenha a cabeça saudável e um bom ambiente para enfrentar os desafios que temos pela frente, porque isso é que vai viabilizar, no momento adequado e oportuno, que ele seja valorizado para uma boa venda, para ele, para o clube e para o empresário."

Incómodo com a exposição do jogador: ""Preocupa-nos. Estamos na reta final da época. São jogos duríssimos. O nosso plantel precisa de tranquilidade, o foco é no campeonato e o Pepê é um jogador importantíssimo, a sua condição pessoal e emocional é fundamental para nós e para ele também e para os seus interessados. Só hoje, ainda atendi algumas chamadas por educação, mas umas sete ou oito chamadas de jornalistas portugueses não atendi, porque é só especulação. Existe a perspetiva de que venha a existir uma proposta, mas terá que ser de acordo com os valores que achamos justos."

Objetivo do clube: "Conversei com o presidente ontem e hoje e ele até brincou comigo. 'Recebeste alguma proposta hoje?' 'Não.' 'Nem eu.' Estamos a viver apenas de muitas notícias. A janela acabou de abrir, há muito tempo. O Grémio quer contar com o atleta para o campeonato e para a Copa do Brasil. Estas variáveis estão controladas, lá à frente pode surgir alguma situação que possa fugir ao nosso controlo, mas não é esse o nosso desejo, é ficar com o Pepê."