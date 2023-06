Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a conquista da Taça de Portugal, na sequência da vitória por 2-0 na final frente ao Braga.

O que significou o momento em que foi erguido nas cavalitas por Pepe? "Demonstra que o Pepe está em grande forma, depois de 90 minutos pegar em mim é obra. Mas são excelentes profissionais, eles cumpriram o que tínhamos preparado e fomos muito competentes a anular os pontos forte do Braga. Saímos valorizados, porque o Braga esteve em grande nível na época, mas hoje não teve hipóteses contra um FC Porto de alto nível".

Esse momento foi combinado ou surgiu de forma espontânea? "Foi o Pepe que disse: 'Vou levantar' e eu: 'Levantar o quê?' Pensei que era a Taça, mas entretanto levantou-me a mim. É a relação que existe entre equipa técnica, não sou só eu, tenho uma equipa técnica de grande qualidade a trabalhar comigo, mas é uma relação muito próxima e que me deixa muito feliz. Não é só sorrisos, nada disso, é de grande exigência e rigor. Há momentos para tudo e agora é de festejar. Já tivemos o saber amargo de perder o campeonato durante dois dias, custou-me muito, mas a vida é assim e há mérito. O que viram hoje e que sei é que podíamos ter feito pontos em jogos fundamentais, mas temos de dar mérito ao Benfica, que foi mais regular, ma há que trabalhar porque não sabemos qual é o jogo que vai decidir o título. Temos de estar atentos em todos, especialmente nos menos mediáticos, é aí que se perdem campeonatos".

Gostava que viessem reforços? "Nós somos um país... Ainda hoje vi manchetes de jornais que não eram a Taça, mas a venda do Ugarte, o que me entristece. Agora estão sempre a sair jogadores acima da média, mas acredito que se tivéssemos a capacidade de manter esses jogadores durante três ou quatros, seríamos mais competitivos na Europa, mas há que dar os parabéns às outras equipas portuguesas na Europa, que foram brilhantes este ano e não é fácil competir com colossos europeus, que têm uma quantidade de jogadores de altíssimo nível. Não foi só o FC Porto, este ano tive o prazer de ver as equipas portuguesas na Europa".