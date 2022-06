"Vi logo que o FC Porto era grande oportunidade para Pepê"

Júlio César, ex-Grémio, acredita que Pepê pode fazer a melhor época da carreira no segundo ano de azul e branco

Pepê reforçou o FC Porto no verão de 2021, mas foi ainda em 2020 que captou a atenções, à boleia da época mais profícua da carreira. Na última temporada completa ao serviço do Grémio, o extremo apontou 15 golos e fez nove assistências, estabelecendo os melhores registos individuais... até ver.

Em declarações a O JOGO, Júlio César, guarda-redes que atuou com o atacante no emblema "tricolor", antecipa um ano de sucesso para o ala - "um menino muito especial" - e acredita que as bases estão lançadas para que possa fixar novos máximos. "A segunda época em Portugal pode ser a da explosão e a melhor da carreira, superando, até, os 15 golos que marcou em 2020", atira o jogador que, em Portugal, representou Belenenses (2007-2009) e Benfica (2009-2013).

Júlio César não esconde o sentimento de felicidade que sentiu ao ver o atacante brasileiro dar o passo rumo ao FC Porto. "Vi logo que era uma grande oportunidade para o Pepê. Ele tinha o sonho de jogar na Europa e é sempre bom dar o primeiro passo em Portugal. Fico muito feliz por vê-lo crescer e conquistar títulos. Tem um potencial de crescimento enorme", indica o guarda-redes, de 35 anos, que passou duas temporadas com Pepê no Grémio. Mesmo à distância, o contacto vai-se mantendo e, por conhecer bem o futebol português, Júlio César não poupa nas dicas. "Procuro sempre aconselhar o Pepê e fico imensamente feliz por vê-lo alcançar voos ainda mais altos. Guardo memórias muito boas com ele, de convivência no balneário e em jogos no Brasil", detalha.

No primeiro ano de dragão ao peito, só após a saída de Luis Díaz é que Pepê ganhou protagonismo, terminando 2021/22 com 2125 minutos em campo, seis golos, cinco assistências e dois títulos (campeonato e Taça de Portugal) no bolso. Em jeito de balanço, Júlio César vinca os elogios à qualidade do ex-companheiro de equipa, admitindo que foi apanhado de surpresa quando viu Sérgio Conceição adaptar o extremo a lateral-direito.

"Surpreendeu-me, é verdade. Mas isso também demonstra o crescimento e o compromisso que tem para com a equipa, assim como a vontade de evoluir, até porque, sendo um extremo, sente sempre mais dificuldade na marcação individual. É um atestado ao crescimento que teve. Jogar a lateral dá ao Pepê uma noção defensiva maior, completando ainda mais o jogo dele. A qualidade ofensiva de que é dono já todos tiveram a oportunidade de ver. Poder evoluir ainda mais no aspeto defensivo transforma-o num jogador muito completo", acrescenta.

Na hora de atribuir o mérito dessa evolução, o guardião hesita, mas deixa um conselho. "Por não conviver com eles no dia a dia, é difícil dizer se é mais pelo Pepê ou pelo treinador. Sei é que deve traçar novas metas e continuar assim, focado", remata.