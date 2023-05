Maniche considera que o Benfica tem o título na mão, mas destaca espírito do FC Porto.

Com passado no Benfica, Sporting e, sobretudo, FC Porto, onde foi, por exemplo, campeão europeu, Maniche considera que as águias têm tudo para se sagrarem campeãs na atual temporada, mas destaca o espírito combativo dos dragões.

"Acredito que o Benfica vai entrar em Alvalade para ganhar, porque não tem muito a perder. Tem o último jogo, em casa, perante os seus adeptos e contra o último classificado [Santa Clara]. O campeonato pode-se definir já, mas não é um encontro de alto risco, porque ainda tem o último para definir", afirmou o antigo médio internacional português ao programa Bola Branca da Rádio Renascença.

Com quatro pontos de desvantagem, o FC Porto tem de vencer os dois jogos que faltam e esperar que o Benfica não vença. "É a realidade e não se pode fugir dela. Depende do que o Benfica faça nestes dois jogos e, em Alvalade será um jogo difícil, mas o Santa Clara luta para não descer e o Benfica tem todas as possibilidades de carimbar o título", vinca, destacando que "vestir a camisola do FC Porto é garantia de entrar sempre para ganhar".

"O FC Porto vai ter um jogo extremamente difícil, até por tudo que aconteceu no Estádio do Dragão. Mas são jogos diferentes e tem de ganhar, para condicionar um pouco aquilo que o Benfica possa fazer no Estádio de Alvalade", reamtou Maniche.