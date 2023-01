Versão mais eficaz da carreira: Fábio Cardoso em ponto de rebuçado

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Com Pepe à espreita de um dos lugares no eixo, o ex-Santa Clara apresenta a versão mais eficaz da carreira.

É para os atacantes que os holofotes estão habitualmente virados no FC Porto, mas do outro lado do campo há um jogador que tem realizado a melhor época da carreira sem dar muito nas vistas.