Veron, Zaidu e Evanilson sem folgas no FC Porto

Trio tem passado pelo Olival diariamente para dar sequência aos planos de recuperação

Sérgio Conceição concedeu uma semana de férias aos jogadores que não estão ao serviço das seleções, mas nem todos puderam viajar com as famílias porque o Olival manteve a as portas abertas. Veron, Zaidu e Evanilson têm passado diariamente pelo centro de treinos para darem seguimento ao processo de recuperação das respetivas lesões.

O extremo brasileiro tem estado a contas com uma mialgia de esforço na coxa direita e é de prever que já esteja operacional na segunda-feira. Zaidu e Evanilson vão precisar de mais tempo e só devem regressar a meio do próximo mês. A estes vai juntar-se em breve Francisco Meixedo, operado esta semana ao joelho esquerdo.