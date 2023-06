Veron volta ao Porto nos próximos dias para iniciar recuperação

Adversário do avançado no torneio 2x2 explicou a lesão do portista e revelou "desconforto" anterior do brasileiro.

O estiramento muscular que Gabriel Veron sofreu na coxa esquerda, enquanto disputava um torneio de 2x2 no Brasil, continua a dar que falar. Ontem, David Souza, o jogador que dividiu com o portista o lance em que este se lesionou, falou ao "Lance". "Foi uma bola que o meu parceiro tocou, tirei para chutar e o Veron travou com a perna esquerda. Ele sentiu e caiu no chão. Quando driblei, ele caiu no chão, fiz golo e acabou o jogo, infelizmente, mas ele já tinha sentido um desconforto antes. Num lance antes ele parou, não sei se foi por conta do cansaço, porque começou muito forte. Não sei se a causa foi essa", detalhou.

Certo é que o problema físico obrigou Veron a encurtar as férias e, nos próximos dias, o atacante brasileiro, de 20 anos, voltará ao Porto para iniciar o processo de recuperação, tal como O JOGO avançou.