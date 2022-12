Veron maturou e deixou água na boca dos adeptos do FC Porto

Conceição aproveitou polivalência de Gabriel e a dupla com Taremi resultou, abrindo boas perspetivas ao jovem.

A ausência de Evanilson, por lesão, fazia prever que Toni Martínez ou Pepê fossem os escolhidos de Sérgio Conceição para fazer dupla com Taremi contra o Arouca, mas o treinador do FC Porto optou por outra via, lançando Gabriel Veron como parceiro de ataque do iraniano.

Uma opção surpreendente para quem está de fora - foi titular pela primeira vez no campeonato -, mas que vinha sendo trabalhada ao longo dos últimos tempos, sobretudo após a lesão de Evanilson.