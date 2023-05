Veron lapidado na sombra: Conceição ensinou-o a pressionar alto

Veron entrou e mexeu com o jogo frente ao Casa Pia

Evolução do camisola 7 tem incidido, entre outros aspetos, em melhorias na pressão sobre os adversários. No entanto, Sérgio Conceição não quer que o jogador perca o rasgo no um para um.



A entrada de Gabriel Veron constituiu um ponto de viragem no FC Porto-Casa Pia de domingo.

Lançado aos 55 minutos, o avançado só precisou de um para fazer a diferença. Na grande área dos gansos, após um cruzamento cortado, o jovem brasileiro foi para cima de Zolotic e roubou a bola ao central, deixando de imediato para Evanilson rematar. Ricardo Batista defendeu, mas Veron não desistiu. Insistiu e, à segunda, assistiu Taremi, que só teve de empurrar para o golo.