"Veron é um menino talentoso. Pode ter muito sucesso no FC Porto"

Veron com a camisola do FC Porto

Deyverson traça viragem radical na importância do ex-colega do Palmeiras na segunda época no Dragão.

Deyverson, avançado do Cuiabá, conhecido pela sua passagem pelo Belenenses, além de ter chegado a Portugal pela porta do Benfica B, destacou-se por ter sido um dos homens de grande relevo da primeira conquista da Libertadores do Palmeiras, na era Abel Ferreira.

Durante algum tempo conviveu no Verdão com Veron, o diamante que os dragões ainda esperam ver reluzir a sério na próxima temporada, após uma época de estreia mais periclitante e apagada, marcada por lesões - a última das quais sofrida nas férias - e pouco fulgor nas chamadas, embora a melhor versão tenha aparecido recentemente na receção ao Casa Pia.

Deyverson, 12 anos mais velho que Veron, deposita muitas esperanças no avançado que justificou apreciável investimento dos dragões: "Ele é muito bom, um menino talentoso. Tenho a certeza que pode ser muito decisivo na equipa e vai acabar por dar-se bem. É aplicado, dedicado, pode ter muito sucesso no FC Porto e no futebol europeu. É um tipo incrível e com muita capacidade, sei que ele vai aparecer mais e conquistar coisas importantes", avisa Deyverson, antes de continuar.

"Acredito muito que ainda vai chegar o momento dele, e aí vai começar a decidir jogos e, quem sabe, campeonatos. Foi múltiplo campeão pelo Palmeiras, tanto na base, quanto no profissional, acho que vai continuar a ser um vencedor, por onde passar. Pelo que conheço dele, entra em campo muito focado, quer decidir e tem capacidade para isso. Torço muito por ele", rematou Deyverson, projetando uma colocação rápida do ala entre os atletas mais promissores da Liga Portuguesa.