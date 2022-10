Veron e a vitória de Lula no Brasil: "Da cadeia para a cadeira de presidente"

Lula da Silva venceu as eleições no Brasil. O resultado parece não ter agradado a Veron, avançado do FC Porto.

Gabriel Veron, avançado do FC Porto, comentou, na manhã desta segunda-feira, a vitória de Lula da Silva nas eleições do Brasil. O ex-Palmeiras parece não ter gostado do resultado que ditou a saída de Jair Bolsonaro e o regresso de Lula à presidência.

"Da cadeia para a cadeira de presidente! Isto é o Brasil", escreveu o jogador brasileiro na rede social Twitter - o 'tweet' foi, entretanto, apagado pelo futebolista de 20 anos.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), Luís Inácio Lula da Silva, foi eleito Presidente brasileiro, com 50,83% dos votos, derrotando Jair Bolsonaro (extrema-direita), que obteve 49,17%, quando estão contadas 98,81% das secções eleitorais.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa ao Palácio da Alvorado após uma vitória na segunda volta, pela primeira na história democrática recente do Brasil, sobre um chefe de Estado que era recandidato.

O antigo sindicalista terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).