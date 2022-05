"Ver o FC Porto ser campeão na Luz será um pesadelo para o Benfica, têm de mandar o estádio abaixo"

Fucile esteve no título festejado às escuras na Luz, em 2011. A O JOGO, diz que repetir esse feito será um "pesadelo" para o Benfica. Com ou sem luz, o ex- lateral quer é voltar a ver o seu antigo clube a selar o título, de novo, na casa do rival. Recorda o abraço de Pinto da Costa no balneário e a semana "diferente" que antecedeu o clássico.

Há pouco mais de 11 anos, o FC Porto venceu na Luz e sagrou-se campeão nacional com André Villas-Boas no comando. No sábado, a história pode repetir-se, com uma nuance: o rival da Luz está há muito afastado da luta e quem poderá recebe o golpe fatal é o Sporting.

O JOGO convidou Fucile, um dos titulares nessa noite histórica, a recordar as emoções dos festejos às escuras e molhados. O uruguaio não esquece a "loucura" no relvado e a emoção de Pinto da Costa no balneário.