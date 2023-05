"Vencer o FC Porto? Não é que seja difícil, nem estou a sonhar..."

Laureta, que passou por Vitória de Guimarães e dragões, projeta um cenário de muita pressão para a equipa de Sérgio Conceição. Turma de Moreno pode aproveitar para conquistar os três pontos

O Vitória de Guimarães será o último adversário do FC Porto na I Liga 2022/2023. Os dragões precisam de ganhar para sonharem com o título de campeão nacional, mas há espaço para surpresas, de acordo com Laureta, antigo jogador dos dois clubes.

"É um jogo chave, importantíssimo, porque pode dar o quinto lugar ao Vitória e o FC Porto ainda tem uma ténue esperança de ser campeão. O Vitória tem de aproveitar as debilidades do FC Porto, que será a pressão", referiu, em declarações à Rádio Renascença.

Laureta, que jogou quatro anos em Guimarães e dois nas Antas, explica a ideia e a esperança de ver o Vitória a conquistar os três pontos no Estádio do Dragão.

"Não é que seja difícil, nem estou a sonhar. Andei muitos anos lá dentro e sei da pressão que é. Se os jogadores não souberem lidar com essa pressão, vão sentir dificuldades. Por isso é que o Vitória tem tudo a ganhar neste jogo", atirou.