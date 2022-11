Conceição já atingiu por duas vezes a final da prova mais jovem do calendário nacional com os dragões. A desta época joga-se a 28 de janeiro e nem o arranque em período de Mundial o faz desvalorizá-la.

A par de Artur Jorge no topo do ranking de treinadores com mais títulos conquistados na história do FC Porto (oito), Sérgio Conceição tem na Taça da Liga, que começa a disputar na sexta-feira, a via mais rápida para deixar definitivamente para trás o "Rei Artur".