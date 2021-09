Vencedores da Youth League: FC Porto é quem mais aproveita os campeões

De todos os vencedores da Youth League, o FC Porto foi o que tirou melhor proveito imediato dos jovens titulados. Crescimento dentro de portas abre caminho à afirmação plena.

O FC Porto entrou em campo com quatro vencedores da Youth League 2018/19 no onze pela primeira vez em jogos de campeonato.

Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira foram titulares frente ao Moreirense, no domingo, sinal de que a aposta no lote de jovens campeões, iniciada em 2019, continua de pé e de forma mais vincada do que em qualquer outro dos clubes que arrebataram a prova.