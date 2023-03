"Vejo o Pepe a lançar-se num contra-ataque e a correr mais do que eu..."

Stephen Eustáquio, médio do FC Porto e da seleção do Canadá, deu uma entrevista ao podcast "The Minute 90".

Conselhos de Pepe antes do Mundial'2022: "Falei com o Pepe antes do Mundial e deu-me alguns conselhos. Disse que era uma competição diferente de todas as outras e para aproveitar porque no Canadá não teria a mesma pressão de Portugal, que jogava para ganhar a prova."

Elogios a Pepe: "Nem sei se ele tem 39 ou 40 anos, mas sei que nunca perde um treino, não é daquele tipo de jogares que relaxa, que se poupa nos treinos. É incrível. Às vezes, durante o jogo, vejo-o a lançar-se num contra-ataque e a correr mais do que eu com 26 anos e do que alguns colegas com 22. A forma como trabalha sempre, consegues ver isso, o estilo de vida que tem, o que faz no centro de treinos, é incrível. É um dos melhores profissionais que já vi na minha carreira."