"Vejo miúdos que pensam no Fortnite e nas Playstations. O Pepe atira-se ao chão..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em antevisão ao FC Porto-Famalicão, marcado para quinta-feira (20h30) e relativo à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, após a vitória dos dragões por 2-1 no primeiro jogo.

Desde há 16 anos que a Taça de Portugal tem meias-finais a duas mãos. Neste período, só uma vez uma equipa fora do habitual top-4 do campeonato eliminou uma desse lote. Sente que este formato é o ideal? "Não sou eu que tenho de responder a isso. Se fosse só a um jogo, já teríamos ganho e estaríamos na final. Tenho uma opinião sobre isso, mas não a quero dar".

Nesta altura em que os jogos começam a ficar mais pesados, até que ponto os jogadores mais regulares poderão fazer a diferença? "Ainda esta semana falámos disso. Aqui dentro não há pressão, só a que faço que não é pouca, mas tirando isso, estamos a chegar à zona das decisões, mas com a tranquilidade que temos. Trabalhamos diariamente sem o pensamento do final. Estamos focados no trabalho diário e em na sexta-feira treinar o Arouca e assim sucessivamente. Depois, depende do caráter, porque vejo miúdos de 20 anos que pensam no Fortnite [videojogo] e nas Playstations nestes momentos. O Pepe atira-se para o chão quando falhamos uma ocasião, é outra paixão e eu revejo-me nisso. Mas há moudos que parece que não sentem essa pressão e essa questão emocional é decisiva e trabalhada, mas esta nova geração... Por um lado é bom, mas queremos que tenham o brilho, a paixão e o frio na barriga para metermos o travão e não termos de dar dois estalos para acordá-los".

