Marega, Díaz e outras figuras do FC Porto felicitaram Otávio: "Craque", "golaço" e "máquina"

Golo do médio português elogiado por antigos companheiros. Remate na reta final do prolongamento carimbou passagem à final da Taça de Portugal

Moussa Marega, Luis Díaz e Herrera foram algumas das antigas figuras do FC Porto que fizeram questão de parabenizar Otávio pelo grande golo na reta final do prolongamento, diante do Famalicão, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

Nas redes sociais do português, foram muitos os elogios de atuais e antigos companheiros. "Craque", "golaço" e "máquina" foram alguns dos comentários.