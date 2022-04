Diogo Costa negou o golo a Abel Ruiz no final do primeiro tempo do encontro entre Braga e FC Porto, da ronda 31 do campeonato. Veja o lance abaixo.

Leia também José Mourinho "José Mourinho incutiu em todos nós a arte de nunca desistir" Atacante da Roma considera o treinador português "um dos melhores do mundo" e diz que está na hora do clube conquistar um troféu, apontando à Conference League