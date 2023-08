Vasco Sousa recebeu convites da I Liga, mas FC Porto fecha porta da saída

Médio da equipa B fez a pré-época às ordens de Sérgio Conceição e já se estreou na formação principal.

A saída de Vasco Sousa do FC Porto é um cenário improvável a pouco mais de duas semanas do encerramento do mercado. O médio recebeu convites de clubes da I Liga, mas as portas do Dragão mantêm-se fechadas por agora, uma vez que os portistas olham para o médio como um jogador muito importante para a equipa B - ainda ontem marcou ao Tondela (1-1)- e um elemento que a qualquer momento poderá ser chamado por Sérgio Conceição.

De resto, em julho o treinador requisitou-o para os trabalhos de pré-temporada pelo segundo ano consecutivo e, em 2022/23, chegou a dar-lhe a possibilidade de se estrear na I Liga, na receção ao Vizela.

Um sinal de confiança num dos atletas mais promissores da formação, com o qual a SAD tem a intenção de reativar as conversas para a renovação do contrato. Primeiro, contudo, espera adquirir a percentagem do passe (50%) que ainda está na posse do V. Guimarães.