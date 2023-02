Vasco Sousa: o rótulo de Otávio, a cláusula de rescisão e a renovação em agenda

Prometeu à mãe que um dia jogaria no Dragão e recusou grandes de Lisboa quando deixou V. Guimarães. Quem o viu crescer garante que tem raça e técnica do "Baixinho".

Quando Vasco Sousa se lançou em busca do sonho de seguir as pisadas do ídolo Lionel Messi no futebol, em meados de 2010, Otávio ainda não tinha chegado a Portugal.