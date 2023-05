"Vasco Matos só parou quando as pessoas do Casa Pia o levaram para o túnel"

Francisco J. Marques critica postura do Casa Pia, especialmente do treinador-adjunto Vasco Matos

Francisco J. Marques abordou, esta noite de terça-feira, toda a polémica iniciada nos momentos finais do FC Porto-Casa Pia, da 32ª jornada da Liga Bwin, deixando duras críticas ao adjunto do clube lisboeta, Vasco Matos.

"Luís Gonçalves foi expulso, vamos ver o que escreveu o senhor árbitro: 'após o final do jogo, dentro do terreno do terreno do jogo, perto da área técnica adversária, respondeu a provocação de um elemento da equipa técnica adversário, gritando vai para o c... não mandas aqui'. Ok, aceita-se, mas quem fez a provocação? Nós sabemos, quem estava no estádio sabe. Porque é que que fez a provocação sai incólume? Só parou quando as pessoas do Casa Pia o levaram para o túnel, até se viu o Filipe Martins a fazer um gesto para a bancada a pedir desculpa", contou esta noite no Porto Canal, o diretor de comunicação do FC Porto.

"Num jogo da I Liga alguém estava de forma clandestia no banco de suplentes. Estão sempre a vigiar se o Sérgio Conceição tem ou não a braçadeira, mas um elemento que não pode estar lá já passa disfarçadamente", disse ainda no programa Universo Porto de Bancada.

"Não deixo de reforçar a suprema hipocrisia do comunicado do Casa Pia, a defender os valores do desporto. Não sabiam que o adjunto estava lá? Não o viram a provocar o jogo todo? E há o que fez durante a semana, o que dizia aos jogadores, a forma desrespeitosa como se referia aos colegas de profissão. Não se deve referir dessa forma quando vai à Luz e a Alvalade. Comportou-se muito mal e é absolutamente extraordinário que tenha escapado sem cartão amarelo", acrescentou.

"Sérgio Conceição foi vítima das provocações, a certa altura começa-se a rir, teve bom senso. Tenta criar-se a ideia que a responsabilidade é dele, como se fosse estar preocupado com um adjunto", finalizou.