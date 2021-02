Várias alterações no onze do FC Porto para defrontar o Belenenses

Confira as escolhas de Sérgio Conceição para o jogo no Estádio do Jamor, agendado para as 19h00.

Tendo em conta o jogo da última jornada, frente ao Rio Ave, no Estádio do Dragão (triunfo por 2-0), Sérgio Conceição opta por fazer quatro alterações no onze inicial do FC Porto para o embate desta quinta-feira, frente ao Belenenses, no Estádio do Jamor, agendado para as 19h00 e a contar para a 17ª jornada do campeonato.

Assim, Nanu entra para o lado direito da defesa, passando Manafá para o lado esquerdo. Fábio Vieira surge no lugar de Corona e Felipe Anderson ocupa a vaga de Luis Díaz. Já Evanilson, que marcou frente ao emblema vila-condense, rende Marega no onze inicial.

Zaidu, Corona, Luis Díaz e Marega passam para o banco de suplentes.

Onze inicial do FC Porto frente ao Belenenses: Marchesín; Nanu, Mbemba, Pepe e Manafá; Fábio Vieira, Uribe, Sérgio Oliveira e Felipe Anderson; Taremi e Evanilson.

Suplentes: Diogo Costa; Diogo Leite, Zaidu, Grujic, Romário Baró, Luis Díaz, Corona, Marega e Toni Martínez.

Onze titular utilizado frente ao Rio Ave: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Marega e Taremi.