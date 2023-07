Varela recorda "duras" de Jesualdo: "Ó miúdo, pensas que estás no Estrela?"

ENTREVISTA, PARTE II - Varela chegou ao FC Porto com um treinador que lhe deu "muitas duras", mas com resultados práticos. O salto para o principal clube da carreira de Silvestre deu-se após vários obstáculos ultrapassados. Os dragões já o encantavam desde criança e marcaram a diferença na corrida com o Benfica.

Assina pelo Estrela da Amadora e o FC Porto foi um dos grandes que bateu à porta. Como foi esse processo de decisão?

-Fiz uma grande época no Estrela e só tinha um ano de contrato. Apareceram vários clubes, nacionais e internacionais. O FC Porto foi a equipa que mostrou mais interesse, que desde início se preocupou sempre comigo em todos os aspetos. Tive o interesse do Benfica também, mas escolhi o FC Porto por ter a estabilidade que eu achava que um jogador de futebol teria de ter. O presidente ligou para o meu empresário e falou comigo também. Estar ao telefone e ouvir a voz do presidente é outra coisa e logo aí marca a diferença pelo interesse que tem no jogador.

Mas já tinha um fraquinho pelo FC Porto...

-Há coisas que não são por acaso e isto é uma prova viva. Quando eu tinha 12, 13 anos, era sportinguista, como toda a minha família. E eu gostava do FC Porto. Via os jogos e identificava-me com aquela raça, aquela entrega que eles punham nos jogos e a maneira como ganhavam. Um dia, peguei num poster do FC Porto, colei no meu caderno, levei para a escola e os meus colegas fizeram-me uma pressão... a dizer que eu era vira-casacas e tal. Já sentia que gostava muito do clube.