Alan Varela lesionado e substituído no jogo do Boca Juniors

Alan Varela foi um dos jogadores do onze inicial do Boca Juniors, que esta noite jogou em casa do Independiente, em partida da 27ª jornada do campeonato argentino. O médio, que é pretendido pelo FC Porto, esteve em campo 71 minutos, altura em que cedeu o lugar a Juan Ramírez. Segundo a imprensa argentina, o médio queixou-se de dores no gémeo direito.

Ainda na primeira parte, Varela ficou a queixar-se do pé direito e teve mesmo de ser assistido pela equipa médica, depois de ter sido pisado. Aos 68' minutos e pouco tempo depois de outra disputa de bola que o deixou queixoso, Alan acabou mesmo por sentar-se no relvado e pedir a substituição, com queixas no gémeo da perna direita.

O médio saiu com 0-0 no marcador, mas no minuto seguinte o Boca abriu o marcador e três minutos depois viu o Independiente falhar um penálti. Seis minutos depois o Boca faz o 2-0.

O emblema de Buenos Aires mantém o braço de ferro com o FC Porto e a chamada do médio para este encontro do campeonato argentino é mais um sinal da intransigência de Juan Riquelme que vai tentando esticar a corda com a intenção - que sempre teve - de ter o jogador nos oitavos de final da Taça Libertadores, com o Nacional de Montevidéu.