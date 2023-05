Varela: "Foi no FC Porto que senti verdadeiramente a alegria no futebol"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A época de 2022/23 é a última da carreira de Varela, que decidiu pendurar as botas aos 38 anos. Nascido para o futebol na formação do Pescadores da Costa da Caparica, onde ganhou o epíteto de "Drogba da Caparica", jogou como profissional durante 19 anos até dizer adeus ao serviço do FC Porto B.

Dia especial: "Sim, tem sido um dia de grandes emoções. Começou desde cedo com a equipa B, os meus meninos, vou ter muitas saudades deles, isso vou. E o que fica são estas pequenas coisas de balneário, de campo. Nunca se está preparado a 100% para deixar o futebol. Hoje estou a viver um momento que parece que ainda não me caiu a ficha, mas estou a gostar do carinho que tenho sentido por parte de toda a gente".

Carinho dos adeptos: "A ligação com o FC Porto desde que cheguei. Sempre fui bem tratado, acarinhado, tanto eu como a minha família, sempre me senti bem, foi onde ganhei os meus títulos, onde senti verdadeiramente aquilo que era a alegria no futebol"

Momento marcante: "Felizmente tenho vários momentos marcantes aqui no Dragão. A conquista da Liga Europa foi uma delas, marcou-me muito, por ser um título europeu. Depois temos o golo do Kelvin, aos 90"+2", foi um momento muito marcante para mim e para todo o universo portista".

Frente a frente com Maxi no clássico de 2012/13: "Quando ele veio para o FC Porto brincava com ele: "Ainda bem que deixaste entrar aquela bola, porque depois vinhas para cá". [risos]"

Jogador de grandes momentos: "Sinto que sempre tentei estar preparado para qualquer tipo de jogo, fosse qual fosse o adversário. Jogos contra o Benfica, jogos grandes, finais... Não sei. Gosto de sentir a pressão e sempre soube lidar com ela. Isso ajudou-me a fazer bons jogos".

Cumprimento de Toni Martínez, Fábio Cardoso e Danny Namaso: "O Danny foi meu colega na equipa B, é um miúdo espetacular e sempre o deixei à vontade comigo e eles sabem que gosto muito deles".

Experiência na equipa B: "Como já disse aos meus meninos, foi uma experiência muito boa, diferente. Não só os ajudei a crescer, como eles a mim, porque acabei por aprender muitas outras coisas que são diferentes do que pensava. Isto serve para enriquecer a minha carreira".

Apoio da família: "Uma das coisas que sempre me deu muita força foi a família. Por eles sempre tentei procurar uma vida melhor e essa força ajudou-me bastante".

