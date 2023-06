Varela e o anúncio do final da carreira: "Eu nem consegui falar..."

Excertos da entrevista de Silvestre Varela ao programa "Hora dos Craques", apresentado por Maniche, no Porto Canal.

Sacrifícios na profissão: "Para ter sucesso no futebol precisas de acreditar em ti e ter espírito de sacrifício, muita disciplina. Temos de abdicar de muitas coisas em prol do futebol. Tenho amigos que gostam de sair, eu também gosto, mas tenho de privar-me disso, porque isso vai trazer-me consequências. Se quiser fazer tudo o que os meus amigos querem, não vou conseguir, preciso de descansar e alimentar-me bem. Os nossos amigos querem o nosso bem mas não estão por dentro do que temos de fazer para um dia chegarmos mais longe."

Palestra a anunciar o fim da carreira: "Estava a sentir mesmos uns nervos... eu nem consegui falar. Tive de parar a meio, foi um momento muito forte, dos mais complicados que tive no futebol."

Clube no qual nunca jogaria: "Em Portugal? Benfica."

Onde gostaria mesmo de ter jogado: "Joguei no clube em queria jogar e onde fui feliz."

O melhor momento como jogador: "Há três momentos em que não consigo dizer qual o melhor. Campeão na Luz, os 5-0 dessa época e o golo do Kelvin que foi uma coisa de arrepiar."

O golo que jamais pode esquecer: "Tenho um golo contra a Académica em que o campo estava cheio de água, chovia torrencialmente. Fiz um golo acrobático, ganhámos 1-0 e foi importante para continuarmos com a vantagem sobre o rival."