Adeptos do Boca Juniors receberam a equipa em Santiago del Estero e Varela foi dos jogadores mais solicitados, que acreditam ainda na permanência do médio que, todavia, será reforço do FC Porto.

Apesar do acordo com o FC Porto estar acertado, Alan Varela acompanhour o Boca Juniors na visita ao terreno do Barracas Central - partida da Taça da Argentina - tendo, confirmou O JOGO, embarcado esta tarde com a restante comitiva de Buenos Aires rumo a Santiago del Estero.

O médio foi, inclusive, testado no onze por Jorge Almirón, o que significa que a despedida será feita esta quinta-feira.

Depois de regressar à capital da Argentina, Varela irá aguardar por ordens para fazer outra viagem, mais longa, para Portugal a fim de realizar exames médicos e assinar por cinco temporadas pelo FC Porto.